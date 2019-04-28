شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسي التونسي في مواجهة صعبة أمام نهضة بركان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الصفاقسى التونسى بقيادة رود كرول نظيره نهضة بركان المغربى، الأحد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى بطولة كأس الاتحاد الأفريقى «الكونفيدرالية».
يدخل الصفاقسى اللقاء بعدما تخطى فى ربع نهائى البطولة فريق ناكانا الزامبى بخسارته ذهابًا 2- 1 وانتصاره إيابًا فى تونس 2- 0، فيما فاز نهضة بركان على جورماهيا الكينى 2- 0 ذهابًا قبل أن يسحقه فى المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف.
وسيفتقد الصفاقسى للعراقى أيمن حسين بسبب الإصابة، وقد أعلن المدرب رود كرول قائمة تتكون من 20 لاعبًا لدخول المباراة على رأسهم النجم فراس الشواط.
وكان الفريق التونسى قد أعلن حضور 10 آلاف مشجع خلال مواجهة نهضة بركان، من أجل مؤازرة الفريق فى مباراته الصعبة نظرا لقوة المنافس المغربى وامتلاكه خط هجوم قويا للغاية.
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