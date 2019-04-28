شكرا لقرائتكم خبر عن بوجبا يطلب الخلع من مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ديلى ميل» الإنجليزية أن الدولى الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى مانشستر يونايتد الإنجليزى، طلب من إدارة ناديه الرحيل فى نهاية الموسم الجارى، والموافقة على انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسبانى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت الصحيفة الإنجليزية إن بوجبا أنهى اتفاقه مع مسؤولى الميرنجى عن طريق وكيل أعماله رايولا، ووافق على كافة شروط التعاقد، حيث من المنتظر أن يحصل على 10 ملايين يورو فى السنة كراتب سنوى، بالإضافة إلى حوافز 2 مليون يورو ليصل الراتب النهائى إلى 12 مليون يورو.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة يوفنتوس فى استعادة خدمات الديك الفرنسى مرة أخرى ليعود إلى تورينو، لكن يرفض بوجبا العودة مرة أخرى إلى الدورى الإيطالى ويرغب فى خوض تجربة جديدة بالدورى الإسبانى، حيث يريد اللعب تحت قيادة مواطنه الفرنسى زين الدين زيدان.

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وأوضحت الصحيفة أن بوجبا طلب من إدارة نادى مانشستر يونايتد الرحيل فى نهاية الموسم الجارى بسبب رفضه اللعب تحت قيادة سولشاير لأنه يرى أن المدرب النرويجى ليس الرجل المناسب فى قلعة الشياطين الحمر، بسبب ضعف شخصيته وعدم امتلاكه قدرات فنية تؤهل الفريق للحصول على البطولات.

وأضافت أن مانشستر يونايتد لن يتخلى عن بوجبا بأقل من 130 مليون جنيه إسترلينى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن ريال مدريد يريد مُغازلة إدارة النادى الإنجليزى بالحصول على خدمات جاريث بيل، بالإضافة إلى مقابل مادى من أجل التعاقد مع بول بوجبا فى الموسم المقبل، وهو الأمر الذى وافق عليه بيريز بعدما أخبره الفرنسى زين الدين زيدان بعدم رغبته فى استمرار الدولى الويلزى داخل قلعة سانتياجو برنابيو، بسبب تراجع مستواه وكثرة الإصابات التى يتعرض لها منذ انضمامه إلى فريق الملكى.

ويسعى لاعبو مانشستر يونايتد إلى تحقيق الفوز فى المباريات المتبقية بالدورى الإنجليزى من أجل ضمان الحصول على مكان فى دورى أبطال أوروبا الموسم المقبل مع بقاء ثلاث مباريات فى منافسات البريميرليج هذا الموسم، حيث يحتل الشياطين الحمر المركز السادس بفارق ثلاث نقاط عن تشيلسى فى المركز الرابع ويتقابل الفريقان اليوم على ملعب أولد ترافورد.

على جانب آخر، توصلت إدارة باريس سان جيرمان إلى اتفاق مع أندر هيريرا، لاعب اليونايتد، للانضمام إليه فى الصيف، كما أعرب أتلتيك بلباو عن اهتمامه بلاعبه السابق حيث ينتهى تعاقده مع الشياطين الحمر فى نهاية الموسم الجارى، بعد فشله فى التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادى الإنجليزى لتجديد التعاقد الذى ينتهى فى يونيو المقبل.

ووافق باريس سان جيرمان على شروط العقد مع هيريرا، لكن متبقى فقط تحديد مدة التعاقد، حيث من الممكن أن يوقع على عقد لمدة 4 أو خمس سنوات مقبلة.