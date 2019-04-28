شكرا لقرائتكم خبر عن حلمي طولان: صنعت جيلًا جديدًا للاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رحب حلمى طولان، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، بالاستمرار مع زعيم الثغر فى الموسم المقبل فى حالة تلقى مفاوضات من جانب مجلس الإدارة برئاسة محمد مصيلحى.

وأكد «طولان» فى تصريحات خاصة لـ« المصرى اليوم» أن علاقته الطيبة برئيس النادى تدفعه للتفكير فى الاستمرار إذا كان الأمر فى مصلحة الفريق خلال المرحلة المقبلة، رافضا الانتقادات التى تعرض لها الجهاز الفنى فى الفترة الأخيرة بسبب تراجع النتائج.

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وقال «طولان»: قلة مندسة ومأجورة تتعمد إثارة الفتن داخل الفريق وتسعى للتقليل من شأن الجهد الذى بذله الجهاز الفنى واللاعبون خلال الموسم، وشدد طولان على أن الفريق قدم موسما مختلفا عن المواسم السابقة بدليل أن الفريق دخل فى المنطقة الدافئة بالدورى وضمن البقاء بعكس ما كان يحدث فى فترة سابقة عندما كانت تنتظر جماهير الاتحاد السكندرى لآخر مباراة فى الموسم لتأكيد البقاء.

ولفت إلى أن علاقته بجماهير الثغر طيبة وأن غالبيتها تقدر ما قدمه الجهاز الفنى واللاعبون خلال الموسم، لافتا إلى أنه لا يبحث عن مجد شخصى بدليل أنه اتخذ قرارا فى ياير الماضى بتجديد دماء الفريق والتعاقد مع لاعبين يكونون مستقبلن للنادى فى الفترة المقبلة بدليل أن الفريق قدم للكرة المصرية لاعبا صاعدا ضمن صفوف المنتخب الوطنى الأول والأوليمبى هو عمار حمدى المعار من النادى الأهلى.

وأكد أنه لن يدخل فى مفاوضات مع أندية أخرى قبل حسم مصيره مع زعيم الثغر احتراما لمجلس الإدارة والجماهير، وقال: «لست مثل مدربين آخرين يتفاوضون مع أندية أخرى أثناء تعاقداتهم مع أنديتهم».