شكرا لقرائتكم خبر عن لاسارتي يدرس الدفع بـ وليد سليمان أمام طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الأهلى، الاستعانة بوليد سليمان لاعب الوسط المهاجم خلال مباراة طلائع الجيش المقررة إقامتها على استاد المكس ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز، وذلك بعد تأكد سلامته من إصابة الركبة عقب إجرائه فحوصات طبية فى ألمانيا، فيما يحسم المدير الفنى قراره النهائى بشأن الدفع بمحمد الشناوى حارس الفريق الذى غاب عن مواجهة المصرى الأخيرة بسبب الإيقاف أو شريف إكرامى الذى شارك فى التدريبات الجماعية بعد اكتمال شفائه من إصابة التمزق فى عضلة السمانة خصوصا أن الأخير كان قد طلب منحه الفرصة الأساسية حتى يستعيد مكانته فى حراسة المرمى بالفريق.

فيما خضع باسم على الظهير الأيمن للفحص الطبى بمعرفة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بعدما اشتكى اللاعب من إجهاد فى عضلات قدمه بعد الجهد الذى بذله خلال مباراة المصرى الأخيرة التى فاز فيها الفريق الأحمر بهدفين مقابل لاشىء، بينما ينتظم غدا- الإثنين- محمود وحيد الظهير الأيسر فى التدريبات الجماعية عقب شكواه من آلام فى العضلة الخلفية منعته من المشاركة فى مباراة المصرى الأخيرة، ويحسم الجهاز الطبى قراره النهائى اليوم – الأحد – بشأن مشاركة محمد هانى الظهير الأيمن فى مواجهة الطلائع من عدمه بعدما اشتكى اللاعب من الآلام فى العضلة الأمامية.