شكرا لقرائتكم خبر عن رين يتوج بكأس فرنسا على حساب باريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج فريق رين بكأس فرنسا للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على باريس سان جيرمان، بنتيجة 6-5 بضربات الجزاء في المباراة النهائية التي جمعتهما، مساء السبت، على استاد فرنسا.

انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، حيث سجل لباريس كلا من داني الفيس ونيمار في الدقيقتين 13و21، وسجل لرين كلا من كيمبيمبي مدافع باريس بالخطا في مرماه في الدقيقة 40 وايديسون ميكسير في الدقيقة 66، وتعرض كيليان مبابي لاعب باريس للطرد في الدقيقة 118.