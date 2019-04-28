شكرا لقرائتكم خبر عن المارد الأبيض يتحفز لإطفاء «النجم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب برج العرب في الإسكندرية، مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقى الزمالك والنجم الساحلى التونسى، فى التاسعة مساءً، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائى كأس الاتحاد الأفريقى «الكونفيدرالية».

كان الزمالك قد تأهل إلى نصف نهائى الكونفيدرالية بعد تخطيه فريق حسنية أغادير المغربى بنتيجة 1/0 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، بينما تأهل النجم الساحلى عقب إقصائه الهلال السودانى بنتيجة 5/2 بمجموع المباراتين.

يمتلك أبناء ميت عقبة عددا لا حصر له من الانتصارات فى مبارياته أمام الأندية التونسية التى تقام على ملعبه ووسط أنصاره، سواء على المستوى الأفريقى أو العربى.

وضرب أبناء القلعة البيضاء موعدًا ناريًا مع النجم الساحلى، فى تكرار لسيناريو نسخة 2015، التى استطاع فيها النجم حصد بطاقة التأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه فى مجموع المباراتين بنتيجة 5/4.

ويدخل الزمالك اللقاء جريحًا بعد خسارته أمام بيراميدز فى الجولة الماضية للدورى الممتاز وتراجعه إلى المركز الثالث برصيد 60 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الأول، ونقطة واحدة عن الأهلى الذى احتل الوصافة.

Advertisements

ويتسلح الفريق الأبيض فى مباراة اليوم بجماهيره التى ستحضر فى المدرجات بعدد يصل إلى 30 ألف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية، حيث طلب رئيس النادى من الجماهير عدم الخروج عن النص والتشجيع المثالى وعدم الهتافات ضد المنافس، ومؤازرة اللاعبين خلال مجريات المباراة من أجل حسم التأهل من مباراة اليوم.

وكان جروس قد حاول، خلال الأيام الماضية، تجهيز لاعبيه للمباراة بالشكل الأمثل، وطالب لاعبيه بالضغط المستمر على المنافس منذ الدقيقة الأولى وعدم اللعب باستعجال، خاصة أن الفريق التونسى يمتلك أكثر من لاعب مميز، أبرزهم محمد أمين بن عمر وياسين الشيخاوى، كما حذر لاعبى خط الدفاع من الكرات العرضية والضربات الثابتة للاعبى النجم الساحلى.

ومن المتوقع أن يبدأ الأبيض المباراة إلى جانب حراسة المرمى بتشكيل يضم النقاز، محمود علاء، محمود حمدى «الونش»، عبدالله جمعة، طارق حامد، محمود عبدالعزيز، محمود عبدالمنعم «كهربا»، محمد إبراهيم، إبراهيم حسن، عمر السعيد.

على الجانب الآخر، يدخل النجم الساحلى التونسى منتشيًا بعدما حقق بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بعد الفوز على الهلال السعودى فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، إلى جانب تفوقه على الهلال السودانى ذهابا وإيابا بنتيجة 5/2.

ويفتقد النجم الساحلى فى هذه المباراة الثنائى: وليد كريدان، الحارس الأساسى فى صفوف الفريق، بسبب الإصابة التى تعرض فى الركبة أمام الهلال السودانى، والمهاجم الجزائرى كريم العريبى بسبب طرده المباشر أمام الفريق ذاته.

ويدخل الفرنسى روجيه لومير، المدير الفنى للفريق التونسى، اللقاء بنفس الطريقة والتشكيلة التى اعتاد عليها مع الفريق فى المباريات الأخيرة، ومن المتوقع أن يبدأ لومير بتشكيل مكون من مكرم البديرى فى حراسة المرمى، وأمامه محمد عمر كوناتى، صدام بن عزيزة، زياد بوغطاس، عمار الجمل، محمد فراس، كريم العواضى، وجدى كشريدة، ياسين الشخاوى، حازم الحاج حسن، وإيهاب المساكنى.