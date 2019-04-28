وادى دجلة يستعد لمواجهة المصرى بمعنويات فوز الإسماعيلي...

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جدة - عمرو شويل يستعد فريق وادي دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، لمواجهة المصرى البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس، فى إطار منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
وترتفع معناويات الفريق الدجلاوى بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة، فى الوقت الذى خسر فيه المصرى من الأهلى بهدفين دون رد، كما يجهز تاكيس جونيس البديل الأمثل لأحمد رمضان بيكهام الذى سيغيب عن اللقاء المقبل لطرده في مباراة المصرى.
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