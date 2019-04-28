شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبى يفاوض أحمد الكأس لقيادة الفريق فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو الأوليمبى فى مفاوضات جادة مع أحمد الكأس المدير الفنى لأبوقير للأسمدة السابق لقيادة الفريق السكندرى فنيا خلال الموسم المقبل .

جاءت هذه الخطوة من جانب طارق السيد رئيس نادى الأوليمبى بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه الكأس مع أبو قير للأسمدة خلال الموسمين الماضيين وقيادته لهم للمنافسة على الصعود بالمجموعة الثالثة بالرغم من صعوبة تلك المجموعة التى كان يتنافس فيها أكثر من 7 فرق .

ورغم نجاحات أحمد سارى مع الأوليمبى وقيادته لهم على المنافسة على الصعود ، إلا أن سارى فضل الرحيل وترك المجال لمجلس الإدارة لإختيار مدير فنى جديد للفريق .