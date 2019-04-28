شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يستعد بمعنويات مرتفعة لمواجهة المصرى.. وتاكيس يجهز بديل بيكهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق وادي دجلة بقيادة اليونانى تاكيس جونيس، لمواجهة المصرى البورسعيدي يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس، فى إطار منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويعيش الفريق الدجلاوى حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة، فى الوقت الذى خسر فيه المصرى من الأهلى بهدفين دون رد، كما يجهز تاكيس جونيس البديل الأمثل لأحمد رمضان بيكهام الذى سيغيب عن اللقاء المقبل لطرده في مباراة الإسماعيلى.