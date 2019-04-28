شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يفاوض خالد عيد لخلافة أبو طالب العيسوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو القناة فى مفاوضات جادة مع خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة من أجل التعاقد معه لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

كان فريق القناة قد ظهر خلال الموسم المنقضى بشكل جيد وكان قريبا من الصعود لدورى الأضواء مع أبو طالب العيسوى حتى اللقاء الأخير الذى جمعه مع سيراميكا كليوباترا والذى انتهى بالتعادل بهدفين لمثليهما ليصعد أف سى مصر بدلا منه.

وقد اعتذر أبو طالب العيسوى عن استكمال مهام عمله بعد موسمين قضاهما مع الفريق، إلا أنه تقدم باعتذار رسمى لإدارة القناة مفضلا الرحيل .