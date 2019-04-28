شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصطدم بالزمالك فى نهائى دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى أمام نظيره الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الأحد ، فى إطار ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 ، على صالة أكتوبر الدولية .

و يسعى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى السلوفينى نيكولا إلى الثأر من الأبيض بعدما نجح الأخير فى إحراج الأول للموسم الثانى على التوالى بالحصول على السوبر الأفريقى فى النسخة التى أقيمت فى المغرب .

فضلا عن أن الفريق الأحمر يطمح فى مصالحة جماهيره بعدما خسر أيضا لقب بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس عقب خسارة السوبر الأفريقى ، وسط طموح الفريق الأبيض فى الحصول على ثانى بطولات هذا الموسم بالفوز بدورى المحترفين بعد التتويج بالسوبر .

و يعول الفريق الأبيض بقيادة مديره الفنى باسم السبكى أماله على اللاعبين أصحاب الخبرات أمثال أحمد الأحمر و الحارس محمود خليل " فلفل " ومثله الأهلى الذى يعتمدفى المقابل بشكل كبير على إسلام حسن صانع الألعاب .