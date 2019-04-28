سوهاج يقترب من التعاقد مع أبو العينين شحاته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب مسئولو سوهاج من التعاقد مع أبو العينين شحاته لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل خلفا لعصام مرعى مدرب الزمالك الأسبق . جاءت هذه الخطوة من جانب إدارة سوهاج نظرا للنجاحات العديدة التى حققها أبو العنين شحاته مع تليفونات بنى سويف فى الموسم المنقضى وتحقيقه للمركز الثالث فى المجموعة الأولى " الصعيد " بالرغم من ضعف الإمكانيات المتاحة . ويسعى مسئولو سوهاج إلى المنافسة على الصعود لدورى الأضواء فى الموسم المقبل عبر أبو العينين شحاته الذى أصبح خبيرا فى معالم المجموعة الأولى .

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