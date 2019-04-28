تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة في الكونفدرالية الإفريقية| موعد...

ننشر القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة اليوم الأحد، حيث موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي، هي ضمن مباريات الذهاب، من مباريات نصف نهائي كاس الكونفدرالية الإفريقية 2019، والتي يستقبل من خلالها الزمالك المصري النجم التونسي، على أرضية ستاذ برج العرب، في مباراة سيدخلها كل فريق بشعار، تحقيق نتيجة إيجابية، والاقتراب من التأهل إلى موعد مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية 2019، قبل موعد مباراة الإياب بتونس.

توقيت مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد

بداية مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم الأحد 28-4-2017، سيكون ابتداء من الساعة السابعة مساءا بتوقيت غرينتش العالمي، الذي يصادف الساعة الثامنة مساء، بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الساعة التاسعة، بتوقيت مصر والسودان، وفي الساعة العاشرة من ليلة الأحد بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي اليوم

أما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي مباشرة، ستكون أولا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة، ويمكن متابعة ماتش الزمالك، عبر قناة بي إن hd 1، وخصصت القناة معلقين من اجل التعليق على مباراة النجم الساحلي والزمالك، وهما كل من المعلق عصام الشوالي، على القناة الصوتية الأولى، وعبر القناة الصوتية الثانية سيتواجد المعلق علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك مجانا ضد النجم التونسي، ستكون أولا هي القناة المصرية الأرضية المفتوحة،في ظل منح الاتحاد الإفريقي لكرة القادم “الكاف”، حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا.

كما ستكون بعض تردد القنوات المفتوحة العالمية، من بين تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشر مجانا، حيث تقوم تلك القنوات في العديد من الأحيان ببث مباريات الكونفدرالية الإفريقية ودوري الأبطال مجانا للجماهير.

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تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك مجانا

في هذه الفقرة سنتابع معكم تردد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنجم الساحلي مباشرة، والتي من المنتظر أن تعرض مباراة اليوم بشكل مجاني.

القناة التردد القمر الصناعي أرينا سبورت 11798 أستار 3A إدمان اربيذجان 11175 Europe*Star 1 قناة دهوك 11188 NSS 57E

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