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رياضة | مخطط يوفنتوس الجديد لحسم صفقتين من العيار الثقيل

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أكدت تقارير صحفية إيطالية بأن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي اختار بدلاء الثنائي دوجلاس كوستا وباولو ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن أليجري يريد من إدارة يوفنتوس ضم المصري محمد صلاح نجم والتشيلي أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد بدلاً من الثنائي ديبالا وكوستا في الصيف المقبل.

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أليجري رفض فكرة التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز من عقب نهاية إعارته في بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

 

وكشف الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس ينافس غريمه إنتر ميلان على خدمات سانشيز الذي اقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب راتبه المرتفع ومستواه المتراجع في الموسم الجاري، في حين دخل محمد صلاح حسابات ريال مدريد في الصيف المقبل بالرغم من صعوبة رحيله عن ليفربول الذي لن يتخلى عن هداف البريميرليج حاليًا بأقل من 150 مليون يورو.

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