رياضة | مخطط يوفنتوس الجديد لحسم صفقتين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخطط يوفنتوس الجديد لحسم صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إيطالية بأن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي اختار بدلاء الثنائي دوجلاس كوستا وباولو ديبالا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن أليجري يريد من إدارة يوفنتوس ضم المصري محمد صلاح نجم ليفربول والتشيلي أليكسيس سانشيز نجم مانشستر يونايتد بدلاً من الثنائي ديبالا وكوستا في الصيف المقبل.

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وأشار الموقع الإيطالي إلى أن أليجري رفض فكرة التعاقد مع الكولومبي خاميس رودريجيز من ريال مدريد عقب نهاية إعارته في بايرن ميونخ في الصيف المقبل.

وكشف الموقع الإيطالي بأن يوفنتوس ينافس غريمه إنتر ميلان على خدمات سانشيز الذي اقترب من الرحيل عن مانشستر يونايتد بسبب راتبه المرتفع ومستواه المتراجع في الموسم الجاري، في حين دخل محمد صلاح حسابات ريال مدريد في الصيف المقبل بالرغم من صعوبة رحيله عن ليفربول الذي لن يتخلى عن هداف البريميرليج حاليًا بأقل من 150 مليون يورو.