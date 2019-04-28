رياضة | لاعب الأهلي يكشف سر وقوفه على الكرة في قمة الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعب الأهلي يكشف سر وقوفه على الكرة في قمة الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فسر هشام شعبان، مهاجم فريق الأهلي للشباب، وقوفه على الكرة في مباراة فريقه أمام الزمالك، اليوم السبت، في الدوري المصري للشباب تحت 21 عامًا.

Advertisements

وقال شعبان في تصريحات تلفزيونية إنه رد بهذه الحركة على إساءات لاعبي الزمالك له طوال اللقاء، موضحًا أنه تعرض للضرب والاعتداءات بعد قيامه بهذه الحركة.

وأضاف هشام، إنه في النهاية سعيد بتحقيق الفوز بنتيجة (2-0) في ختام البطولة، التي حسم الأهلي لقبها قبل 4 جولات من النهاية.