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رياضة | لاعب الأهلي يكشف سر وقوفه على الكرة في قمة الشباب

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فسر هشام شعبان، مهاجم فريق الأهلي للشباب، وقوفه على الكرة في مباراة فريقه أمام الزمالك، اليوم السبت، في للشباب تحت 21 عامًا.

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وقال شعبان في تصريحات تلفزيونية إنه رد بهذه الحركة على إساءات لاعبي الزمالك له طوال اللقاء، موضحًا أنه تعرض للضرب والاعتداءات بعد قيامه بهذه الحركة.

 

وأضاف هشام، إنه في النهاية سعيد بتحقيق الفوز بنتيجة (2-0) في ختام البطولة، التي حسم الأهلي لقبها قبل 4 جولات من النهاية.

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