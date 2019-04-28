رياضة | موعد انضمام الجوهرة البرازيلية لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد انضمام الجوهرة البرازيلية لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن وداع رودريجو جوس نجم سامتوس البرازيلي سيبدأ مع انطلاق الدوري البرازيلي، حيث أن كل العيون الإسبانية ستكون على جوس الذي سينتقل رسميًا إلى ريال مدريد هذا الصيف.

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وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن جوس صاحب الـ 18 عامًا جاهز لبدء موسمه الثالث والأخير مع سانتوس يوم الأحد وأنه سينضم إلى الملكي في 10 يوليو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن رودريجو جوس سينضم إلى ريال مدريد في العاشر من يوليو القادم وسيلعب مباراته الأخيرة مع سانتوس على أرضه أمام كورينثيانز في 12 يونيو.‎