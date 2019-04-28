رياضة | أحمد سمير فرج : أنا تحت أمر الإسماعيلي وإيهاب جلال الأفضل في مصر

أشاد أحمد سمير فرج لاعب الاسماعيلي الأسبق، بامكنيات ايهاب جلال المدير الفني الحالي للنادي المصري البورسعيدي.

وقال فرج في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: كنت اتمني ان يتولى جلال مسئولية الاسماعيلي الفنية، كان مديرا للكرة موسم 2009 وكان يتحدث معنا في الفنيات التي يقوم بتطبيقها.

وواصل : من رأيي انه افضل مدرب في مصر الان، هو يرفض التدخل في عمله ولذلك سيكون صعبا ان يقوم بتدريب الاسماعيلي في ظل وجود مجلس الادارة الحالي.

واختتم كلماته : أنا تحت امر الاسماعيلي اذا طلبني في أي وقت.