رياضة | موعد أهم مباريات اليوم الأحد 28 أبريل والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد أهم مباريات اليوم الأحد 28 أبريل والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الأحد 28 أبريل بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الأحد 28 أبريل في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الإنجليزي ليستر سيتي vs أرسنال .. في الساعة 1 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD. بيرنلي vs مانشستر سيتي .. في الساعة 3:05 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD. مانشستر يونايتد vs تشيلسي .. في الساعة 5:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD. - الدوري الإسباني فالنسيا vs إيبار .. في الساعة 12 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD. جيرونا vs إشبيلية ..في الساعة 2 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD. Advertisements ريال مدريد vs رايو فاليكانو .. في الساعة 8:45 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD. - الدوري الإيطالي فروسينوني vs نابولي .. في الساعة 12:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD. تورينو vs ميلان .. في الساعة 8:30 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 4 HD. - الدوري الألماني نورنبيرغ vs بايرن ميونيخ .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 5 HD. - الكونفدرالية الأفريقية الصفاقسي vs نهضة بركان .. في الساعة 6 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD. الزمالك vs النجم الساحلي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 6 HD.

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