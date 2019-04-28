رياضة | نجم برشلونة يكشف عن رفضه عرضًا من يوفنتوس في بداية مسيرته الكروية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يكشف عن رفضه عرضًا من يوفنتوس في بداية مسيرته الكروية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال كليمنت لينجليت، مدافع برشلونة الإنتقال أنه رفض عرضًا للإنضمام لصفوف فريق يوفنتوس في بداية مشواره الكروي.

وصرح "لينجليت" لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: " في بداية مسيرتي نادي يوفنتوس تواصل مع والدي، وقمنا بزيارة المجمع التدريبي ، وحضرنا مباراة الفريق ضد إمبولي، وكنت أعتقد أنها خطوة كبيرة جدًا بالنسبة لي خاصة وأن عمري كان صغيرًا وقتها 18 عامًا".

وتابع: " يوفنتوس كان يضم مجموعة من النجوم الكبار، وكان التوقيع له في هذا الوقت محفوفا بالمخاطر، ومن الناحية المالية كان العرض جيدًا لكن تلك الخطوة كانت مخاطرة في مسيرتي، ولم أكن مستعدًا، وقررت الرفض".

وأكد "لينجليت" أن والداه وافق علي قراره بشأن رفض عرض يوفنتوس، مشددًا أنه ليس نادمًا على تلك الخطوة.