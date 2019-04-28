رياضة | الزمالك يقترب من تجديد عقد نجم الفريق بمبلغ خرافي

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كشفت تقارير صحفية تونسية أن إدارة نادي الزمالك اتفقت مع الدولي التونسي فرجاني ساسي من أجل تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة الشروق التونسية أنه تم التوصل لاتفاق بين الزمالك وفرجاني ساسي على تمديد عقد اللاعب خلال الفترة القادمة، على أن يكون العقد الجديد مقابل 1.5 مليون دولار في العام الواحد أي مايعادل 24 مليون جنيه مصري.

ويسعي نادي الزمالك لتحصين فرجاني ساسي بعدما تلقي اللاعب عدة عروض خلال الفترة الأخيرة، بعد تألقه مع الفارس الأبيض في الموسم الحالي.

يذكر أن فرجاني ساسي تعرض إلى اصابة قوية في مباراة الزمالك وحسنية أغادير وخضع لعملية جراحية، وتكفل الاتحاد التونسي بعلاجه من اجل اعداده لنهائيات كاس الامم الافريقية التي تحتضنها مصر بداية من 21 يونيو القادم.