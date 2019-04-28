رياضة | بالأرقام.. احذر ياأهلي "إيفونا" فيه سم قاتل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. احذر ياأهلي "إيفونا" فيه سم قاتل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تردد بقوة خلال الساعات الماضية، اسم الجابوني ماليك إيفونا مهاجم فريق سانتا كلارا البرتغالي الحالي، من أجل العودة للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم خط الهجوم.

وأبدى العديد من جماهير الأهلي سعادتهم بشأن عودة النجم الجابوني للفريق، خاصة وأنه قدم مستوى مميز خلال فترة تواجده بالأهلي في موسم 2015-2016.

وانضم إيفونا للأهلي قادما من الوداد البيضاوي مقابل 2.5 مليون دولار بعد صراع شرس مع الزمالك، ولكن هيثم عرابي مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء وقتها نجح في حسم الأمور للأهلي.

وأبدى إيفونا خلال الساعات الماضية استعداده للعودة للأهلي في الصيف المقبل، ردا على أحد متابعيه من مشجعي الأهلي.

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ويتواجد حاليا إيفونا مع فريق سانتا كلارا البرتغالي ولكنه لم يقدم مستوى جيد مع الفريق منذ انضمامه، مما يعني أن فرصه في البقاء باتت صعبة في الموسم المقبل، ولكن هل تشفع أرقام إيفونا بعد رحيله عن الأهلي بالعودة؟.. هذا ماسنجيب عنه.

لعب الأسد الجابوني لـ3 أندية بعد رحيله عن القلعة الحمراء، حيث انتقل من الأهلي لصفوف تيانجين الصيني ولعب إيفونا مع الفريق الصيني 10 لقاءات سجل خلالها 3 أهداف فقط.

ورحل بعدها إيفونا على سبيل الإعارة لصفوف قونيا سبور التركي وشارك في 17 لقاء سجل خلالها هدف وحيد وقام بصناعة هدف .

أما الفريق الثالث فكان سانتا كلارا البرتغالي والذي يتواجد بصفوفه حاليا حيث لعب 5 مباريات ولم يسجل أو يصنع حتى الآن.