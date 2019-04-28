رياضة | صراع إنجليزي على ضم نجم باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي على ضم نجم باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود صراع بين كلا من آرسنال ومانشستر يونايتد وليفربول لضم أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة صن البريطانية بأن عقد أدريان رابيو مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الجاري، حيث اتخذ قرارًا بعدم التجديد وبالبحث عن نادي جديد لكنه لم يوقع لأي نادٍ حتى الآن.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن الثلاث أندية الإنجليزية أصبحت أكثر تحفزًا لضم رابيو بعد صرف ريال مدريد النظر عن ضمه بسبب راتبه العالي وتفضيل مواطنه بول بوجبا نجم اليونايتد عليه.

Advertisements

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن برشلونة كان قريبًا للغاية من ضم رابيو واتخذ خطوات جادة معه من أجل استقطابه بشكل مجاني في نهاية الموسم لكنه تراجع عن ذلك بعد ضم دي يونج نجم آياكس.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن رابيو البالغ من العمر 24 عامًا لم يشارك في أي مباراة مع باريس سان جيرمان منذ أن شارك أمام على ريد ستار بلجراد يوم 11 ديسمبر الماضي، حيث قرر سان جيرمان تجميده بسبب رفضه مسألة التفاوض حول تجديد تعاقده.

ونوهت الصحيفة البريطانية بأن آرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد ما زالوا حريصين على ضم رابيو في ظل رغبتهم في تدعيم هذا المركز في صفوفهم.

ويحتاج آرسنال بشدة للاعب بحجم رابيوعقب رحيل الويلزي آرون رامسي إلى يوفنتوس الإيطالي كذلك الحال بالسنبة لمانشستر يونايتد والذي يرغب في استقدام رابيو بعد اتفاق أندير هيريرا على الرحيل لباريس سان جيرمان في نهاية الموسم أما ليفربول فقد أبدى يورجن كلوب المدير الفني للفريق إعجابه بخدمات رابيو لقدرته على اللاعب في كل أماكن وسط الملعب.