رياضة | جميل حلمى لـ" الخليج 365 الرياضى ": الإعلاميين استحق المربع الذهبي.. والمنيا والتليفونات أصعب مبارياتى بالموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جميل حلمى لـ" الخليج 365 الرياضى ": الإعلاميين استحق المربع الذهبي.. والمنيا والتليفونات أصعب مبارياتى بالموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق الإعلاميين أن يزاحم الكبار بالصعيد هذا الموسم بالمجموعة الأول بدورى القسم الثانى ، ورغم البداية المتعثرة للفريق بمشواره ببداية الدور الأول واسقدام جميل حلمى بمنصب المدير الفنى للفريق بدلا من ضياء درويش عقب الهزيمة أمام بنى سويف الرياضى بثلاثية نظيفة ، إلا أن سرعان ما حملت رياح التغيير تطورا رقميا وفنيا للإعلاميين حتى نهاية المسابقة واحتلال الفريق للمركز الثالث بالمناصفة مع تليفونات بنى سويف.

الخليج 365 الرياضى حرص على إجراء حوار مع جميل حلمى المدير الفنى للإعلاميين وذلك للحديث عن مشوار الفريق ورؤيته لمستقبل الإعلاميين خلال الفترة القادمة .

فى البداية لماذا قبلت مهمة تدريب الإعلاميين رغم صعوبة موقف الفريق حينها بالدور الأول؟

فى الحقيقة قبلت المهمة بسعادة وترحاب شديد لأن نادى الإعلاميين هو بيتى الكروى ولا يمكن أن اتأخر عنه ، ومسؤولي النادى تحدثوا معى فور عودتي من المملكة العربية السعودية وطلبوا منى التواجد بمنصب المدير الفنى وهو ماتم لأن اعشق التحدى وموقف الفريق زاد من اصرارى على قبول المهمة .

ماهى اهم العوامل التى تعاملت على تنفيذها مع لاعبي الفريق ؟

تعاملت مع اللاعبين نفسيا وهو الامر الذى احدث فارقا فى مستوى ونتائج الفريق بجانب التدريبات الفنية اليومية ، والحمد لله بنهاية المسابقة بفضل من المولى عز وجل وجهود مجلس الإدارة والجهاز المعاون واللاعبين وصلنا للمربع الذهبي .

وهل يستحق الإعلاميين لقب الحصان الأسود هذا الموسم ؟

بالتأكيد فنتائج الفريق هذا الموسم الجيدة والتواجد بالمربع الذهبي لأول مرة يشارك فيها الإعلاميين بمجموعة الصعيد ومستوى اللاعبين وغيرها كل عوامل تؤكد هذا الأمر.

ماهى أهم الفرق التى أعجبك مستواها خلال الموسم المنتهى؟

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بالطبع هناك عديد من الفرق أبرزها أسوان وبنى سويف وتليفونات بنى سويف والألمونيوم والمنيا وديروط وسوهاج .

وماهي أصعب المباريات التي خاضها الإعلاميين هذا الموسم من وجهة نظرك ؟

مباراة الإعلاميين ضد المنيا بالدور الأول ومباراة الإعلاميين أمام تليفونات بنى سويف بالدور الثانى لهما طابع خاص جدا ، فالمباراة الأولى امام المنيا وكان يقود الفريق طارق السيد وكانت أولى مبارياتى مع الفريق واستطعنا الفوز بهدف نظيف ، والمباراة الثانية أمام تليفونات بنى سويف بقيادة ابو العنين شحاته وكانت على المنافسة على المركز الثالث وكلا المباريات كانت امام فرق تتمتع بأجهزة فنية متميزة وحالفنا التوفيق بالفوز بهما.

وهل ستستمر بمنصبك مع الإعلاميين بالموسم القادم ام ستخوض تجربة جديدة ؟

بأمانة وصلنى حوالي 5 عروض بأندية آخرى ولكن بنسبة أكيدة ساستكمل مشوارى مع الاعلاميين خاصة فى ضوء توفير الإدارة لكل المتطلبات الفنية .

وماذا عن الترتيب للموسم القادم؟

سيتم عقد اجتماع مع مجلس الإدارة لبحث خطة النادى للموسم الجديد وتوفير الصفقات الجديدة ، وبالفعل وضعت يدى على معظم الاحتياجات الفنية وأسماء بعض اللاعبين وتحدثت مع بعضهم واجتمعت مع آخرين وسيتم الإعلان عن كافة الأمور بالوقت المناسب بالتنسيق مع مجلس الإدارة.

وهل من الممكن أن يخطف الإعلاميين بطاقة الصعود للدورى الممتاز ؟

ولما لا .. بإذن الله فى حالة توفير نوعية اللاعبين المتميزين وأصحاب الخبرات بدورى القسم الثانى ودعم مجلس الإدارة وتوفيق المولى عز وجل لنا قبل اى أمر سيكون للإعلاميين رأى آخر.

واحتل الإعلاميين المركز الثالث برصيد 43 نقطة بالتساوي مع تليفونات بنى سويف بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى بالموسم المنتهى 2018 _2019 .