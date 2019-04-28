رياضة | تعليق ساخر من عامر حسين بشأن تعديل مباراة الأهلي بسبب ليفربول وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ساخر من عامر حسين بشأن تعديل مباراة الأهلي بسبب ليفربول وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم على مطالبات الجماهير المصرية تعديل موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش يوم الأربعاء لتزامنها مع موعد مباراة برشلونة وليفربول في دوري ابطال أوروبا.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لماذا نغير نحن موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، لماذا لا يتم تعديل موعد مباراة برشلونة وليفربول من أجل مباراة الدوري المصري؟".

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وتابع "هم بيأجلوا مواعيد ماتشاتهم من أجل الجماهير المصرية حتى نعدل لهم موعد مباراة الأهلي والطلائع؟".

واستكمل عامر تصريحاته "لم يكن هناك أي فرصة لتعديل موعد المباراة بسبب إقامة مباراة الزمالك والانتاج الحربي في نفس اليوم، ولكن اذا تم تأجيلها رسميًا فسنخاطب الأهلي وطلائع الجيش لتعديل موعد اللقاء".