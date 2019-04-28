رياضة | بالأسماء.. الرجاء يستقر علي بقاء 26 لاعبا للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. الرجاء يستقر علي بقاء 26 لاعبا للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة نادي الرجاء علي بقاء 26 لاعب من الموسم الماضي إستعدادا للموسم الجديد 2020/2019 واللاعبين هم : محمود كوكو ، عمرو شعبان،أحمد إسماعيل ، علي العربي ، سعيد أحمد،محمد إسماعيل،أمير صابر ، محمد حمودة، هشام نيمار ، إبراهيم جمال ،إسلام الفولي ، محمد يسري ،بلال جمال ،خميس حسني ، عزت جمال ، فتوح المتولي، محمد حمبوزو ،إبراهيم رخا ، محمود المغربي ، مراد صبري، محمود عبد العاطي ، إسلام عبد الراضي ،حمدي محي، يوسف الدامي ، جون سيلا ، حمادة الغنام .

وخرج من القائمة هشام فتح الله وشوقي السعيد ووائل فراج لانتهاء عقودهم وعلي بهلول وخالد لطفي لانتهاء إعارتهم من الزمالك وسيراميكا وإيزاك وإبراهيم الخولي الذي تم منحهم الأستغناء.

وسيحدد المدير الفني الجديد الذي سيتم التعاقد معاه خلفا لطارق محجوب قائمة الفريق النهائية بعد التعاقدات الجديدة.