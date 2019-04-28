رياضة | ريال مدريد يرصد 90 مليون يورو لخطف صفقة الموسم من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد 90 مليون يورو لخطف صفقة الموسم من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية بأن ​ريال مدريد​ الإسباني يستعد لتقديم عرض مغري من أجل التعاقد مع الهولندي ماتياس ​دي ليخت​ نجم آياكس ​ الهولندي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأفاد موقع الدون بالون الإسباني بأن فلورنتينو ​بيريز​ رئيس ريال مدريد قد أبلغ زيدان المدير الفني للفريق بأنه جهز عرضاً ضخماً بـ​90 مليون يورو​ للإنقضاض على دي ليخت.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن دي ليخت كان قد حسم مستقبله بالانتقال الى الغريم التقليدي برشلونة، حيث يتجه لرفض عرض الملكي.

يذكر أن برشلونة يسعى لضم دي ليخت بعد تألقه مع آياكس في الموسم الجاري ليكون بديلاً مستقبلياً للمدافع بيكي وهو نفس الأمر الذي يخطط له ريال مدريد ليكون بديلاً لراموس في المستقبل.