اونلاين | Manchester United won.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد old trafford

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Manchester United won.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد old trafford والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

Manchester United won.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد old trafford

يواجه فريق مانشستر يونايتد مباراة تعد اختبار صعب، ضد نظيره فريق تشيلسي، يوم الأحد 28-4-2019 على ملعب "الأولدترافورد" في الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي.

Manchester United won.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد old trafford

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء على قناة بي إن سبورت الرياضية 2 HD، والتي تذاع عبر قمري النايل سات والعرب سات.

Manchester United won.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد old trafford

Advertisements

ويرغب نادي تشيلسي بقيادة مدربه ماوريسيو ساري في تحقيق الفوز في تلك المباراة، من أجل الحصول على مركز مؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

Manchester United won.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد old trafford

ويسعى فريق مانشستر يونايتد أيضا في محاولة الحصول علي مركز جيد، والمشاركة مباشرة في دوري أبطال أوروبا، وعدم المشاركة في الدور الأوروبي.

Manchester United won.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد old trafford

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق مانشستر يونايتد ضد فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.