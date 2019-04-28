اونلاين | Manchester United vs Chelsea.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد priemer league

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Manchester United vs Chelsea.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد priemer league

يفتح استاد أولد ترافورد أبوابه لاستضافة ديربي قوي سيجمع بين مانشستر يونايتد وتشيلسي يوم الأحد القادم 28 أبريل 2019، الموافق 23 شعبان 1440 هجريًا، في إطار منافسات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2018-19.

Manchester United vs Chelsea.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد priemer league

رابط مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي:

يدخل الشياطين الحُمر هذا اللقاء وهو قادم من خسارة ديربي مانشستر بهدفين دون رد، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويمتلك الفريق 64 نقطة ويأتي في المركز السادس وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الخامس، فبعد مرور 35 جولة استطاع زملاء بول بوجبا تحقيق الانتصار في 19 انتصار وتعادلوا في سبع وخسروا تسع مباريات.

Manchester United vs Chelsea.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد priemer league

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مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسيك

كانت آخر مباريات تشيلسي في الدوري الإنجليزي أمام فريق بيرنلي، وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهم، ويحتل البلوز حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 67 أي أنه في المنطقة المؤدية لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 35 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في سبع، وخسر 8 مباريات.

Manchester United vs Chelsea.. مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي بث مباشر اليوم الأحد priemer league

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد

سيفتقد مانشستر يونايتد في هذا اللقاء ضد تشيلسي لاعبين فقط بداعي الإصابة هم، أنطونيو فالنسيا، فيل جونز، ولن يفتقد الشياطين الحمر أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، سيبدأ المدرب أولى سولشاير بنفس الطريقة التي اعتاد عليها مع الفريق، وسيعتمد على ليندلوف وجونز في مركز قلب الدفاع، وسيتولى قيادة خط هجوم الفريق في هذا اللقاء الثلاثي أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد، جيسي لينجارد، سيفتقد تشيلسي في لقاء مانشستر يونايتد ماركو فان جينكل، إيثان امباديو بسبب الإصابة، ولن يفتقد البلوز أي لاعب آخر بداعي الإيقاف، وسيكون فريق ساري مكتمل العدد لخوض هذه المواجهة، سيبدأ المدرب الإيطالي اللقاء بطريقته وبتشكيلته الذي اعتاد عليها مع الفريق، ففي حراسة المرمى سيتواجد كيبا، وسيتكون رباعي الدفاع من آثبليكويتا، لويز، روديجير وألونسو، أما وسط الميدان فسيُدفع فيه بكانتي، كوفاتشيتش وجورجينيو، وسيقود الهجوم إيدين هازارد بجانب ويليان وهيجواين.