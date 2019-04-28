اونلاين | real madrid today.. بث مباشر| مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو لايف kora live

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real madrid today.. بث مباشر| مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو لايف kora live

يحل ريال مدريد ضيفًا على رايو فاليكاتو في استاد تيريزا ريفيرو يوم الأحد 28 أبريل 2019 ميلادياً، الموافق 22 شعبان 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني 2018-19.

real madrid today.. بث مباشر| مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو لايف kora live

مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو:

تعادل الميرينجي أمام فريق خيتافي بدون أهداف، وذلك في إطار منافسات الجولة 34 من الاليجا، وبهذا التعادل ظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة وبفارق ست نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الثاني حاليًا، فبعد أن خاض الملكي 34 مباراة في الدوري، استطاع أن يحقق الفوز 20 مباراة، وتعادل في 5 ، وتلقى 9 هزائم.

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real madrid today.. بث مباشر| مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو لايف kora live

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو:

كانت آخر مباريات رايو فاليكانو في الدوري الإسباني أمام فريق إشبيلية، التى انتهت بخسارته بخماسية نظيفة، ويحتل الفريق حاليًا المركز ألأخير فى جدول ترتيب اللاليجا برصيد 28 نقطة وبفارق نقطة عن هويسكا صاحب المركز التاسع عشر، فمنذ انطلاقة الموسم لعب الفريق 34 مباراة، حقق الفوز في سبع مباريات، وتعادل في 7، وخسر 20 مباراة.

real madrid today.. بث مباشر| مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو لايف kora live

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد ورايو فاليكانو:

سيستمرغياب قائد الفريق سيرخيو راموس عن ريال مدريد بداعي الإصابة وفينيسيوس جونيور، ألفارو أودريوزولا لنفس السبب، ولن يفتقد الميرينجي أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وسيبدأ زين الدين زيدان بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ توليه المهمة، وسيدفع بناتشو بجانب فاران، أما خط الوسط فسيتكون من الثلاثي فيديريكو فالفايردي، كاسيميرو، إيسكو، وسيقود هجوم الملكي كريم بنزيما بجانب جاريث بيل وبراهيم دياز، يغيب جوركا ايلوستوندو وسط ميدان رايو فاليكانو للإصابة في المباراة ضد ريال مدريد، ولن يفتقد الفريق أي لاعب آخر بسبب الإيقاف، وسيبدأ المدرب ميشيل سانشيز بطريقته المعتاد عليها وسيدفع بجالفيز وجوردي في مركز قلب الدفاع، وسيعتمد على الثلاثي الأمامي إمباريا وجارسيا وراؤؤل جي توماس لقيادة خط الهجوم أمام الكتلان.