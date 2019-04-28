اونلاين | italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر| رابط يلاشوت أونلاين يوتيوب bein tv

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italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر| رابط يلاشوت أونلاين يوتيوب bein tv

في قمة كروية نارية ببطولة الكونفدرالية الإفريقية سيكون ملعب برج العرب بالإسكندرية مسرحا لمباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر| رابط يلاشوت أونلاين يوتيوب bein tv

وتأهل الزمالك لهذا الدور بعد عبور عقبة فريق حسنية أغادير المغربي بصعوبة، حيث تغلب بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما حجز النجم الساحلي مقعده في نصف النهائي بعد الإطاحة بفريق الهلال السوداني بنتيجة 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر| رابط يلاشوت أونلاين يوتيوب bein tv

والتقى الزمالك والنجم الساحلي من قبل 6 مرات في البطولات الإفريقية، ونجح الفريق التونسي في الفوز خلال 3 مباريات، بينما فاز المارد الأبيض في مباراتين وتعادلا في مباراة واحدة.

italian zamalkawy.. مشاهدة مباراة الزمالك والنجم الساحلي بث مباشر| رابط يلاشوت أونلاين يوتيوب bein tv

موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي

تنطلق مباراة الزمالك والنجم الساحلي في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت جرينتش، وتذاع مباراة الزمالك والنجم الساحلي عبر شاشة beIN SPORTS HD 1، ويعلق التونسي عصام الشوالي والمصري علي محمد علي على مباراة الزمالك والنجم الساحلي.