شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الأهلي يروي تفاصيل وقوفه على الكرة أمام شباب الزمالك (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هشام شعبان، ناشئ نادي الأهلي، أن استعراضه في مباراة القمة بين فريقي شباب الأهلي والزمالك في بطولة دوري الجمهورية «لم تكن مرتبة، ولكنها جاءت بعد تعرضه للإهانة من لاعبي الخصم».

قال في تصريحات لبرنامج «الماتش» على فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «لاعب الزمالك شتمني بوالدتي أول ما نزلت الملعب، اتضايقت وفي آخر الماتش كنا كسبانين وقررت الوقوف على الكرة».

أضاف: «اتضربت جامد من لاعبي الزمالك، واتعرضت للإصابة في بطني، وجهاز الزمالك اتهجم علينا (..) الحركة جت في دماغي وأنا مكنتش مرتب لها، وكابتن عمرو أنور شدني وقال لي ملهاش لازمة».

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في المقابل، قال عامر صبري، مدرب شباب الزمالك: «الثقافة عند الناس قليلة شوية، والحركة في مصر ببتتاخد بحساسية شوية، ليه نخلق الحساسية دي للناس؟ هي حركة عادية، لكن في مصر مش هتتاخد عادي».

ونفى «صبري»، في مداخلة مع برنامج «الماتش»، اشتباك لاعبي الزمالك مع ناشئ الأهلي، موضحًا أن «الأمر لم يخرج عن الشد والجذب العادي، لكن المشكلة إن حد من الجماهير تعمد استفزاز لاعب الزمالك».

وفاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من دوري الجمهورية للشباب.