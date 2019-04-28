شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين: مباراة الزمالك والإنتاج تقترب من التأجيل (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، عن اقتراب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي من التأجيل، بعد تلقيه طلبًا رسميًا من الزمالك.

وقال «حسين» لبرنامج «الماتش» عبر فضائية «صدى البلد»، السبت: «الاتجاه الأقرب الآن هو تأجيل المباراة، والقرار الرسمي مساء الأحد».

أضاف: «يأتي هذا بسبب خوض الزمالك لمباراتي نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية ضد النجم الساحلي التونسي خلال أسبوع واحد».

تابع قائلًا: «ولكن في حالة تأهل الزمالك للنهائي سيخوض قبل المباراة 3 مواجهات في الدوري بدلًا من 2 فقط كما اتفقنا من قبل».

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أردف: «أما في حالة خروج الزمالك من الكونفدرالية سنكون قادرين على إنهاء مسابقة الدوري بشكل كامل قبل بطولة أمم أفريقيا».

أشار إلى أن ناديي الأهلي وبيراميدز لم يعترضا على تأجيل اللقاءات من قبل، معقبًا: «الوقت ضيق جدًا».

ومن المقرر أن يواجه الزمالك الإنتاج الحربي، الأربعاء، في الجولة الـ31 من بطولة الدوري العام.

ويلتقي الأبيض النجم الساحلي، مساء الأحد، في ذهاب نصف نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.