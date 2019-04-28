شكرا لقرائتكم خبر عن بـ«البرتغالية».. «السكري» في نهائي «الكأس» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نجح فريق التعاون في تحقيق إنجاز تاريخي بوصوله لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، للمرة الثانية في تاريخه بعد غياب دام 30 عاما عن النهائي الغالي، إذ هزم الهلال بخماسية نظيفة أمس الأول على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن دور نصف النهائي في البطولة المحلية الكبرى، مسجلا أكبر نتيجة للفريق التعاوني في تاريخ لقاءات الفريقين.

وتمكن سكري القصيم من كسر عقدة الهلال في مباريات الكؤوس على مدى 4 عقود في الرياض، إذ أخرج الهلال فريق التعاون من كأس الملك 4 مرات وكأس ولي العهد 3 مرات، وذلك بعد أن نجح مدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل بقيادته لهذا الإنجاز التاريخي، مقدما كرة تجمع بين الجمال والمتعة والإثارة والتنافسية الشريفة.

طريق الفريق التعاوني لم يكن مفروشا بالورود، إذ واجه خصوما من العيار الثقيل قبل الوصول للنهائي، بداية بفوز صعب على فريق العدالة رابع دوري الدرجة الأولى بهدف نظيف سجله مهاجمه الكاميروني تاوامبا، ليلتقي مع فريق النهضة في دور الـ32 ويهزمه بـ6 أهداف نظيفة حملت توقيع تاوامبا هدفين، والبرازيليين نيلدو، وساندرو مانويل، ولاعب الرأس الأخضر هيلدون، فيما سجل عبدالفتاح آدم هدفا.

ونجح «السكري» في إقصاء ثالث الدوري الشباب بثلاثية نظيفة سجلها ربيع سفياني، وهيلدون راموس، وإبراهيم الزبيدي، وعاد ليكرر النتيجة ذاتها في مرمى فريق الوحدة بتسجيله ثلاثية سجلها الكاميروني تاوامبا، والبرازيلي ساندرو مانويل، وعبدالفتاح آدم.

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وفي المواجهة الكبرى والحاسمة نجح لاعبو التعاون في دك مرمى علي الحبسي حارس الهلال بخماسية نظيفة، عن طريق ساندرو مانويل، وتاوامبا، وإبراهيم الزبيدي، وسيدرك إميسي، وعبدالفتاح آدم.

ووصل الفريق التعاوني للمباراة النهائية على كأس الملك، متجاوزا 5 مباريات بشباك نظيفة كأقوى دفاع في البطولة، إلى جانب الفريق النصراوي، فيما يعتبر ثاني أقوى فريق هجوميا بالبطولة بتسجيله 18 هدفا، بعد النصر الذي سجل 21 هدفا. ويتصدر مهاجم التعاون الكاميروني تاوامبا قائمة هدافي التعاون في كأس الملك بتسجيله 5 أهداف، بينما سجل كل من عبدالفتاح آدم، وساندرو مانويل 3 أهداف. وكان «السكري» وصل لنهائي كأس الملك عام 1990، وخسر بهدفين دون مقابل، حملت توقيع الأسطورة ماجد عبدالله، واستطاع «السكري» بلوغ النهائي للمرة الأولى في ذلك العام، على الرغم من وجوده في دوري الدرجة الأولى، في إنجاز غير مسبوق لأندية هذه الدرجة، بعد أن تجاوز نصف النهائي بفوزه على الوحدة بهدف موسى البرجس في ملعب الشرائع.

ويعتبر وصول التعاون للنهائي الأول للفريق بعد صعوده لدوري المحترفين عام 2009، وسبق أن وصل لدور نصف النهائي في كأس الملك 4 مرات، بعدما تأهل لهذا الدور لأول مرة عام 1990 في مباراة أقيمت بمكة المكرمة أمام الوحدة، وصعد للمباراة النهائية آنذاك، وخاض النهائي الوحيد له في هذه المسابقة حتى الآن.

كما صعد لدور الـ4 في البطولة عام 2015 لثاني مرة في تاريخه، وخسر حينها من النصر 1-2، فيما كان التأهل الثالث للفريق لنصف نهائي المسابقة في عام 2017، وخسر أمام الهلال 3-4 في مباراة مثيرة.