شكرا لقرائتكم خبر عن خيمي لـ«الخليج 365»: عالمية الوحدة «جمعتهم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

شهدت مباراة فريق الوحدة لكرة اليد أمام الأهلي ضمن الجولة الأخيرة في الدوري الممتاز، والتي انتهت بفوز وحداوي بـ35 مقابل 22 نقطة، وحصلت يد فرسان مكة على لقب الدوري، والتأهل إلى بطولة العالم سوبر جلوب للأندية في إنجاز غير مسبوق لألعاب النادي الجماعية، ملحمة وحداوية لم يشهد لها مثيل منذ اندلاع الخلافات بين قيادات النادي عبر عقدين من الزمن، إذ استطاع الرئيس الشاب حاتم خيمي جمعهم على قلب رجل واحد لدعم فريق اليد من أجل كسب استحقاقات غير مسبوقة في تاريخ الوحدة، بضم بطولتي الدوري والكأس وتمثيل الوطن في بطولة كأس العالم للأندية واستضافة بطولة النخبة يوم الأربعاء القادم بمكة، في الوقت الذي عجز عنه الوحداويون منذ سنوات في جمع فرقاء النادي من قيادات وجماهير. وكانت أبرز الشخصيات التي حضرت جمال تونسي، والسفير محمد طيب، وعبدالمعطي كعكي، وحازم اللحياني، وحاتم عبدالسلام، وهشام مرسي.

من جانبه، كشف لـ«الخليج 365» رئيس النادي حاتم خيمي تفاصيل جمع فرقاء الوحدة بأنه منذ أن التحق بالنادي في درجة البراعم حتى وصل إلى الرئاسة الوحداوية لم يكن على خصام مع أي شخص، رجل متسامح مع الجميع رغم أن هناك تباينا في بعض وجهات النظر، وقمت شخصيا بالاتصال على هؤلاء الزعامات الوحداوية، هناك أشخاص لم يتوقعوا اتصالي ولكن الجميع وافق ووعد بالحضور، ووصلوا قبل بدء المباراة الأخيرة أمام الأهلي بـ35 دقيقة في دوري كرة اليد، لأن الجميع يدرك أن جلب هذه الإنجازات يتطلب نسيان خلافات الماضي، والوقوف خلف اللاعبين على قلب رجل واحد، والحمد لله حصدنا الكأس، وحققنا أمنيات وتطلعات جماهيرنا الوفية بالوصول إلى العالمية، فكل الشكر لمن ساهم في تحقيق هذه الإنجازات ونعد الجميع بمواصلة دعم كافة الألعاب لكي تكون في طليعة الأندية السعودية التي تنافس على بطولات الموسم الحالي.

في المقابل تحدث رؤساء النادي السابقون لـ«الخليج 365»، جمال تونسي، ومحمد طيب، وعبدالمعطي كعكي، وحازم اللحياني، وحاتم عبدالسلام، وهشام مرسي بأن اختلافنا كان يصب في مصلحة النادي لكل شخص له وجهة نظر معينة ولكننا نتفق جميعا بأننا سنقف خلف كل لعبة تخوض مواجهات في بطولة ما ومستعدون للوقوف خلف كل لعبة وحضورنا اليوم نابع من صفاء قلب اختار هذا الكيان في الحب والعشق والاختلاف أيضا ولكن تبقى المصلحة العامة للكيان فوق الجميع.

Advertisements

من جهة أخرى، أكد المشرف العام على كرة اليد الوحداوية باسم خياط أنه منذ أن تسلم زمام الأمور عمل خطة إستراتيجية مع الجهازين الفني والإداري من أجل توفير أفضل الإمكانات العامة للفريق، ليكون جاهزا لحصد أي بطولة يكون طرفا فيها، وعملنا معسكرا إعداديا جيدا، وفقنا الله في اختيار عناصر محلية مميزة، وأخرى أجنبية على مستوى عال من القدرات الفنية، ونجحنا في حصد بطولتي الدوري والكأس والوصول إلى العالمية، مطالباً اللاعبين بنسيان تلك الإنجازات والتركيز على الاستحقاق الثالث بطولة النخبة التي ستنطلق الأربعاء القادم، في حالة فوزنا بلقب النخبة نكون حققنا إنجازا غير مسبوق بجمع جميع بطولات الموسم هي كأس الأمير سلطان وبطولتا الدوري الممتاز والنخبة.

من جهة ثانية، قاد رئيس الرابطة الوحداوية عاطي الموركي الجماهير في مباراة الدوري الأخيرة، وكانت من أهم عوامل حصد الفرسان للقب الدوري.

من جانب آخر، تقيم إدارة النادي حفلة تكريمية للاعبين عقب نهاية الموسم وتقديم مكافأة ضخمة لهم نظير الإنجازات التي تحققت وتوجت بالوصول إلى العالمية.