شكرا لقرائتكم خبر عن 44 لاعباً ولاعبة في بطولة البريدج المفتوحة بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (جدة)

اختتمت أمس (السبت) البطولة السعودية المفتوحة للبريدج بجدة، التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي واستمرت 3 أيام.

وشهدت البطولة مشاركة 44 لاعبا ولاعبة من السعوديين والمقيمين، إذ سيتم ترشيح الفرق الـ3 الأولى للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة العالم بالأردن في يونيو 2019، فيما ستقام بطولة العالم في الصين خلال شهر سبتمبر 2019.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز أن الاتحاد حريص على تنظيم جميع البطولات الإلكترونية والذهنية التي تناسب جميع الأعمار وتخدم جميع فئات المجتمع، وهذه واحدة من هذه البطولات.

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وأضاف الأمير فيصل بن بندر بأنه يتمنى التوفيق للمشاركين والمشاركات بالبطولة، وأن يخرج منهم منتخب يمثل السعودية في الأردن، ومن ثم في الصين في بطولة العالم.

من جهته، أبدى جميع اللاعبين واللاعبات سعادتهم بإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في هذه البطولة التي تقام لأول مرة بالسعودية، وقدموا شكرهم لرئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان.

يذكر أن لعبة البريدج هي إحدى ألعاب الورق التي تعتمد على الذكاء والمنافسة وقوة الملاحظة، إذ ظهرت في بريطانيا قبل مئات السنين، لتنتشر في العديد من بلدان العالم خلال القرن الماضي، وباتت واحدة من أكثر الألعاب التي ألفت عنها الكتب والدوريات. وتعد بطولة السعودية المفتوحة للبريدج بمثابة الحلقة الأولى من سلسلة بطولات سيقيمها اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية في عدد من مناطق المملكة.