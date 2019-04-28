شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح للبرنامج الرياضي بـ«الواجهة البحرية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختتم مساء أمس بالواجهة البحرية بجدة البرنامج الرياضي المفتوح الذي أقامته الهيئة العامة للرياضة، ممثلة بوكالة شؤون الشباب إدارة الهيئات الشبابية، والذي تضمن منافسات كرة القدم، والشطرنج، وألعاب البلايستيشن، وتصويب السهام والكيرم، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بجدة سعيد الغامدي، ومشرف البرنامج من إدارة الهيئات الشبابية نايف الغامدي، وممثل من القطاعات الداعمة للبرنامج من قيادة حرس الحدود بمحافظة جدة، وأمانة مدينة جدة، والشركات المساهمة في إنجاح البرنامج.

وفي الختام، تم تتويج الفرق الفائزة بالميداليات، وكؤوس البطولة، وتم تكريم الجهات الداعمة للبرنامج، وأخذت الصور التذكارية في نهاية الحفلة.