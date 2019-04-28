شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تتغنى بفوز فريقها والمدرب.. وتردد: «كليناهم» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تغنت جماهير الاتحاد بالفوز الكبير الذي حققه على النصر في مباراة دور نصف النهائي بنتيجة 4/2، والتأهل للمباراة الختامية لكأس الملك، ورددت «كليناهم». تغنت جماهير الاتحاد بالفوز الكبير الذي حققه على النصر في مباراة دور نصف النهائي بنتيجة 4/2، والتأهل للمباراة الختامية لكأس الملك، ورددت «كليناهم». كما رددت اسم المدرب التشيلي «سييرا بس»، وتفاعلت مع جميع نجوم الفريق الاتحادي والأجهزة الادارية والفنية على أهازيج العميد، مرددة «يا الاتحاد افرح دامت لك الفرحة» وسهرت الجماهير حتى صباح اليوم، احتفالا بالوصول لنهائي كأس الملك، وجددت الثقة في الفريق الاتحادي بقدرته بتحقيق أغلى الكؤوس المحلية، وأنها ستساند الفريق في أي مكان وزمان، حتى الاحتفال بتحقيق الكأس الثمينة..



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