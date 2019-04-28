شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا: اللاعبون سهلوا المهمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد مدرب الاتحاد سييرا أن فريقه «حقق فوزا كبيرا على النصر في دور نصف النهائي، ووصل للمباراة الختامية لكأس الملك الموسم الحالي، ولا أملك إلا كلمات الشكر والتقدير لجميع اللاعبين»، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة.

وأوضح سييرا أن «استيعاب اللاعبين لأسلوب اللعب سهل لنا المهمة»، مبينا أنه حرص على إخراج فيلانويفا «لعدم حصوله على الإنذار الثاني، ونفتقده في النهائي»، مشيرا إلى أن «فهد المولد تعرض لإصابة وتم استبداله، وجميع اللاعبين كانوا حاضرين فنيا ونفسيا، وحققنا الفوز والوصول للنهائي». وتمنى سييرا تحقيق الانتصار وحصد الكأس الغالية والمحافظة على اللقب.

وكان مدرب الاتحاد «الداهية» سييرا نجح في قيادة كتيبة النمور لنهائي كأس الملك، بعد تحقيق الفوز على النصر في مباراة دور نصف النهائي أمس في استاد الجوهرة بجدة، واستطاع المدرب التشيلي التفوق على مدرب النصر البرتغالي للمرة الثانية خلال أبريل الجاري، بعد أن كسب مواجهة الدور الثاني في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبذلك يكون المدرب سييرا ساهم في وصول العميد للنهائي الثالث خلال مشواره التدريبي مع النمور، إذ سبق أن قاد الفريق لتحقيق كأس الملك في الموسم الماضي، وكأس ولي العهد في الموسم ما قبل الماضي.