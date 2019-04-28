شكرا لقرائتكم خبر عن المولد: جماهير العميد تستحق الفرح والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أهدى النجم الاتحادي فهد المولد الفوز الكبير على النصر أمس، «للجماهير الوفية، التي تستحق منا الكثير نظير وقفتها ودعمها الفريق طوال الموسم الحالي». وأكد المولد أنه وزملاءه تعاهدوا على مواصلة الانتصارات وعدم التفريط في أي مباراة في ما تبقى من الموسم الحالي. وأشار إلى أن «الانتصارات التي تحققت جاءت بتكاتف الجميع من إدارة وجهازين فني وإداري ولاعبين وجماهير، وبمشيئة الله سنعمل على تحقيق أغلى الكؤوس المحلية».

أهدى النجم الاتحادي فهد المولد الفوز الكبير على النصر أمس، «للجماهير الوفية، التي تستحق منا الكثير نظير وقفتها ودعمها الفريق طوال الموسم الحالي». وأكد المولد أنه وزملاءه تعاهدوا على مواصلة الانتصارات وعدم التفريط في أي مباراة في ما تبقى من الموسم الحالي. وأشار إلى أن «الانتصارات التي تحققت جاءت بتكاتف الجميع من إدارة وجهازين فني وإداري ولاعبين وجماهير، وبمشيئة الله سنعمل على تحقيق أغلى الكؤوس المحلية».

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