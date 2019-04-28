الإتي ينهي عقدة «الجوهرة»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) كسر الاتحاد بتحقيقه الفوز على النصر أمس، سوء الطالع الذي كان يلازم العميد في الموسمين الماضيين في «الجوهرة»، واستطاعت كتيبة النمور الوصول للمباراة الختامية لكأس الملك ومواجهة التعاون، على اللقب الغالي. وبتأهل العميد للكأس، واصل الفريق الاتحادي انتفاضته الفنية وتجاوز كافة الظروف الصعبة التي كانت عقبة في طريقه الموسم الحالي، ليتأهل لنهائي أغلى الكؤوس المحلية، ويثبت النمور أن الاتحاد يمرض ولا يموت.

كسر الاتحاد بتحقيقه الفوز على النصر أمس، سوء الطالع الذي كان يلازم العميد في الموسمين الماضيين في «الجوهرة»، واستطاعت كتيبة النمور الوصول للمباراة الختامية لكأس الملك ومواجهة التعاون، على اللقب الغالي. وبتأهل العميد للكأس، واصل الفريق الاتحادي انتفاضته الفنية وتجاوز كافة الظروف الصعبة التي كانت عقبة في طريقه الموسم الحالي، ليتأهل لنهائي أغلى الكؤوس المحلية، ويثبت النمور أن الاتحاد يمرض ولا يموت.

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