شكرا لقرائتكم خبر عن 10 ملايين لبطل كأس الملك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) من المنتظر أن يحصل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على مكافأة مالية بمبلغ 10 ملايين ريال، و40 ميدالية ذهبية نظير تحقيق المركز الأول، فيما سينال الوصيف مكافأة مالية بمبلغ 5 ملايين ريال، و40 ميدالية فضية، وفق المادة 21 من جوائز كأس الملك، حسب لائحة المسابقات والبطولات.

من المنتظر أن يحصل بطل كأس خادم الحرمين الشريفين على مكافأة مالية بمبلغ 10 ملايين ريال، و40 ميدالية ذهبية نظير تحقيق المركز الأول، فيما سينال الوصيف مكافأة مالية بمبلغ 5 ملايين ريال، و40 ميدالية فضية، وفق المادة 21 من جوائز كأس الملك، حسب لائحة المسابقات والبطولات.

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