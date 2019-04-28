شكرا لقرائتكم خبر عن شاموسكا بديلاً لـ «زوران» في تدريب الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أقالت إدارة نادي الهلال المدرب الكرواتي زوران ماميتش رسمياً، بعد خسارة الفريق من التعاون بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يكون البديل مدرب الفيصلي شاموسكا لقيادة الفريق في باقي مباريات الموسم تكفل بقيمة الاتفاقية الأمير الوليد بن طلال ، إذ تحاول إدارة الزعيم إنقاذ موسمها بعد خسارة 3 بطولات متتالية كأس السوبر السعودي - المصري، وبطولة الأندية العربية، وكأس الملك، إذ سيخوض الفريق مباراة مهمة غداً (الإثنين) أمام التعاون في مؤجلة الدوري، ويسعى من خلالها لاستعادة الصدارة من النصر، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن النصر.

أقالت إدارة نادي الهلال المدرب الكرواتي زوران ماميتش رسمياً، بعد خسارة الفريق من التعاون بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما على استاد جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على أن يكون البديل مدرب الفيصلي شاموسكا لقيادة الفريق في باقي مباريات الموسم تكفل بقيمة الاتفاقية الأمير الوليد بن طلال ، إذ تحاول إدارة الزعيم إنقاذ موسمها بعد خسارة 3 بطولات متتالية كأس السوبر السعودي - المصري، وبطولة الأندية العربية، وكأس الملك، إذ سيخوض الفريق مباراة مهمة غداً (الإثنين) أمام التعاون في مؤجلة الدوري، ويسعى من خلالها لاستعادة الصدارة من النصر، إذ يحتل المركز الثاني برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة عن النصر.

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