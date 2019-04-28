إطلاق بطولة شهداء الواجب في «رمضانية عرعر»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عرعر) يستعد نادي عرعر الرياضي لإطلاق بطولة شهداء الواجب الرمضانية الثانية لكرة القدم للقطاعات الحكومية والعسكرية التي تأتي بموافقة ودعم من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، وذلك تقديراً وتكريماً وعرفاناً للأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن، ووجهت إدارة النادي الدعوات الرسمية للقطاعات الحكومية والعسكرية من أجل المشاركة والإسهام في إنجاح البطولة، وحددت اللجنة المنظمة للبطولة يوم الخميس القادم موعداً لإجراء القرعة بين الفرق المشاركة، وإصدار جدول المباريات.

يستعد نادي عرعر الرياضي لإطلاق بطولة شهداء الواجب الرمضانية الثانية لكرة القدم للقطاعات الحكومية والعسكرية التي تأتي بموافقة ودعم من الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، وذلك تقديراً وتكريماً وعرفاناً للأبطال الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن، ووجهت إدارة النادي الدعوات الرسمية للقطاعات الحكومية والعسكرية من أجل المشاركة والإسهام في إنجاح البطولة، وحددت اللجنة المنظمة للبطولة يوم الخميس القادم موعداً لإجراء القرعة بين الفرق المشاركة، وإصدار جدول المباريات.

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