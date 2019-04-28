شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح بطولة «كافل» الـ 24 بجمعية تاروت الخيرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القطيف) اختتمت جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية أمس، دورة كافل اليتيم الـ 24 في كرة القدم، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة القطيف محمد بن فهد بومية، ومدير مكتب التنمية الاجتماعية بالقطيف نبيل الدوسري، ومدير الجمعية محمد الصغير. وشارك في البطولة 20 فريقاً من محافظة القطيف، لُعبت مبارياتها عن طريق دوري المجموعات، حيث وُزعت الفرق على 4 مجموعات تنافست على كأس البطولة. وفي ختام الدورة سلّم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالقطيف كأس البطولة لفريق سوباولو بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق الشريعة بهدفين مقابل هدف. يشار إلى أن ريع هذه الدورات والأنشطة التي تنفذها الجمعية يعود لمستفيدي الجمعية من الأرامل والأيتام.

اختتمت جمعية تاروت الخيرية للخدمات الاجتماعية أمس، دورة كافل اليتيم الـ 24 في كرة القدم، بحضور مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمحافظة القطيف محمد بن فهد بومية، ومدير مكتب التنمية الاجتماعية بالقطيف نبيل الدوسري، ومدير الجمعية محمد الصغير. وشارك في البطولة 20 فريقاً من محافظة القطيف، لُعبت مبارياتها عن طريق دوري المجموعات، حيث وُزعت الفرق على 4 مجموعات تنافست على كأس البطولة. وفي ختام الدورة سلّم مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بالقطيف كأس البطولة لفريق سوباولو بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق الشريعة بهدفين مقابل هدف. يشار إلى أن ريع هذه الدورات والأنشطة التي تنفذها الجمعية يعود لمستفيدي الجمعية من الأرامل والأيتام.

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