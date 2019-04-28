شكرا لقرائتكم خبر عن 6 ميداليات لأخضر السباحة في بطولة الخليج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)حقق المنتخب السعودي للسباحة 6 ميداليات، ذهبيتان وفضية واحدة و3 برونزيات في فئة 11-12 سنة، خلال مشاركته في بطولة الخليج التي أقيمت خلال الفترة من 25 -27 في دولة الكويت، إذ شارك الأخضر بفئة عمرية واحدة من أصل 5 فئات، نظرا لفترة الاختبارات النهائية في المملكة.
وتوج السباح محمد اليوسف بذهبيتين في سباقي 50 مترا صدر بزمن 47.34، و100 متر صدر بزمن 1:22.13، فيما توج زيد المسيليم ببرونزيتين في سباقي 50 مترا ظهر بزمن 35.25، و100 متر ظهر بزمن 1:16.57، كما توج كاظم السعيد بميدالية برونزية في سباق 100 متر فراشة بزمن 1:15.74 وميدالية فضية في سباق 50 مترا فراشة بزمن 32.39 دقيقة.
وكانت بعثة الأخضر قد ضمت كلا من المدرب محمد الغريب، ومدير المنتخب هاني العيسى، والمدير الفني فارس عطار، والسباحين: حمزة المطوع، وزيد السراج، وزياد المسليم، وعلي المرهون، وكاظم السعيد، ومحمد اليوسف.
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