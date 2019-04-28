شكرا لقرائتكم خبر عن أخضر الكاراتيه وصيف آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

احتل المنتخب السعودي للكاراتيه المركز الثاني في الترتيب العام لفئة الرجال في ختام منافسات اليوم الثاني من البطولة الآسيوية الـ(18) للناشئين والشباب وتحت 21 عاما والتي تقام بمدينة كوتا كينا بالو الماليزية حاليا.

وأضاف نجوم الكاراتيه السعودية ثلاث ميداليات في اليوم الثاني بواقع ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية ليصبح مجموع ما تحقق سبع ميداليات ثلاث ذهبيات وأربع برونزيات وضعت الأخضر بالمركز الثاني خلف اليابان متصدرة الترتيب.

وخطف في اليوم الأول نجم المنتخب السعودي الأولمبي للكاراتيه الحاصل على أول ذهبية سعودية في الأولمبياد محمد العسيري الميدالية الذهبية في منافسات القتال تحت وزن 61 كجم لفئة الشباب بعد فوزه على منافسه كيل زاهل من كازخستان بخمس نقاط دون مقابل بينما انتزع زميله محمد القرني الميدالية الذهبية في منافسات القتال فوق وزن 76 كغم في فئة الشباب بعد فوزه على منافسه الياباني كايو هيرت بثلاث نقاط مقابل نقطة فيما حقق اللاعب سند سفياني الميدالية البرونزية في منافسات القتال تحت وزن 76 كغم في فئة الشباب.

وشهد اليوم الثاني من البطولة الحفل الرسمي لها حيث أقيمت بعض الفعاليات والاحتفالات بحضور رؤساء الاتحادات الآسيوية للكاراتيه وعمدة مدينة

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كوتا كينا بالو الماليزية.

وعبر رئيس الاتحادين السعودي والعربي وعضو المكتب التنفيذي الدولي لاتحاد الكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص، عن فخره واعتزازه بالنتائج المشرفة للمملكة في هذا المحفل القاري وسط إشادة أعضاء الاتحاد الدولي بنتائج الكاراتيه السعودية، خصوصا أنها جاءت وسط منافسة قوية من جميع المشاركين، ما يعني سلامة البناء للمستقبل متمنيا أن تتواصل إنجازات اللعبة في جميع المشاركات الأخرى.

وبارك الدكتور القناص لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل هذا الإنجاز بسبب الدعم الكبير الذي تجده الرياضة وانعكس على قوة مخرجات الرياضة السعودية خارجيا وكذلك الدعم والمتابعة التي تجدها الاتحادات الرياضية من قبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ونائبه موضحا أن الإنجاز يعكس نتاج عمل أبناء أسرة «الكاراتيه السعودية»، وتخطيط اتحاد اللعبة.

من جهته عبر البطل الأولمبي محمد عسيري عن سعادته بتحقيق الميدالية الذهبية وأكد أن الحمل كان ثقيلا عليه بسبب تحقيقه ذهبية الأولمبياد الأخير للشباب في الأرجنتين وكانت المنافسة قوية، خصوصا بعد عودته من الإصابة وبفضل الله تمكنت من تحقيق الذهب.

من جهته، أبدى اللاعب محمد القرني سعادته البالغة بتحقيق هذا الإنجاز، وقال: «الحمد لله أولا وأخيراً، فرحتي لا توصف، وأهدي هذا الإنجاز للوطن، وأقدم شكري إلى منسوبي الاتحاد السعودي للكاراتيه، فهذا الإنجاز جاء بعد جهد كبير في الإعداد، والحمد لله أنني تمكنت من تحقيق هذه الميدالية لأقدمها لهم نظير كل ما قدموه لي».