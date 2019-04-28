«نوماد» يخطف بطولة الصيد الرياضي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اختتمت فعاليات الجولة الأولى من بطولة المملكة للصيد الرياضي التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، واستضافها مرسى ومارينا البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بعد منافسة محتدمة شهدها نادي اليخوت والرياضات المائية «البيلسان مارينا» بالمدينة الاقتصادية بين 50 صياداً محترفاً، وبعد تدقيق نتائج المتسابقين، أعلنت لجنة البطولة فوز فريق «نوماد» بالمركز الأول، في حين استحق «هامور جي تي» المركز الثاني، في حين حل فريق «هامور» في المركز الثالث على الترتيب. الحدث الرياضي الأول من نوعه في المملكة امتاز بشروط وقوانين وأنظمة محددة للانضمام، مع بيان بفئات وأنوع السمك المصرح صيده وكذلك المحظور، بالإضافة إلى أنواع معدات الصيد ومقاساتها.

اختتمت فعاليات الجولة الأولى من بطولة المملكة للصيد الرياضي التي نظمها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، واستضافها مرسى ومارينا البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بعد منافسة محتدمة شهدها نادي اليخوت والرياضات المائية «البيلسان مارينا» بالمدينة الاقتصادية بين 50 صياداً محترفاً، وبعد تدقيق نتائج المتسابقين، أعلنت لجنة البطولة فوز فريق «نوماد» بالمركز الأول، في حين استحق «هامور جي تي» المركز الثاني، في حين حل فريق «هامور» في المركز الثالث على الترتيب. الحدث الرياضي الأول من نوعه في المملكة امتاز بشروط وقوانين وأنظمة محددة للانضمام، مع بيان بفئات وأنوع السمك المصرح صيده وكذلك المحظور، بالإضافة إلى أنواع معدات الصيد ومقاساتها.

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