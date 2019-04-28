شكرا لقرائتكم خبر عن «روما» يهدي الهدفين لمدرج الذهب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) أثبت النجم الاتحادي البرازيلي رومارينهو أنه ورقة رابحة، واستطاع «الداهية» سييرا اختيار التوقيت المناسب بمشاركته في مباراة دور نصف النهائي في بطولة كأس الملك الموسم الحالي. أثبت النجم الاتحادي البرازيلي رومارينهو أنه ورقة رابحة، واستطاع «الداهية» سييرا اختيار التوقيت المناسب بمشاركته في مباراة دور نصف النهائي في بطولة كأس الملك الموسم الحالي. من جانبه، أهدى اللاعب رومارينهو جماهير الاتحاد الهدفين اللذين سجلهما في شباك النصر أمس، وأسهما في قيادة الفريق الاتحادي للفوز، والوصول لنهائي كأس الملك، وبادلته الجماهير التحية ورددت «آه يا روما»،ووعد رومارينهو الجماهير بتحقيق الكأس، وتقديمه هدية للجماهير الوفية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «روما» يهدي الهدفين لمدرج الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.