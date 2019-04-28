شكرا لقرائتكم خبر عن 60 ألفاً لكل لاعب.. وناظر يتمنى الكأس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)وعدت إدارة الاتحاد برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر اللاعبين بمكافأة مجزية في حال تحقيق كأس الملك، بعد الفوز على النصر في دور نصف النهائي 4/2، وبلغت مكافأة انتصار الأمس 60 ألف ريال لكل لاعب.
من جانبه، بارك رئيس النادي للاتحاديين الفوز على النصر والوصول للمباراة الختامية أمام التعاون، والتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، مضيفا «بمشيئة الله سيكون الاتحاد حاضرا بقوته ومستواه المعروف في النهائي لتحقيق الفوز والكأس الغالية».
وأهدى ناظر الفوز للجماهير الوفية التي زفت الفريق للمباراة الختامية بدعمها ومساندتها الفعالة، مشددا على أن فريقه لن يفرط في الكأس الثمينة.
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