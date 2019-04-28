شكرا لقرائتكم جهاد عامر: يوجد متطوعون من أوروبا بالأمم الأفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكدت جهاد عامر مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الافريقية انه تقدم أحد الشباب من دول أوروبية للعمل فى بطولة الأمم الأفريقية التى ستقام فى مصر .

وأوضحت جهاد عامر خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون سبورت أنه تم عمل مقابلات من اليوم مع الشباب التى تقدموا الى العمل مع الفرق المشاكة فى بطولة الأمم الافريقية .

وأشارت جهاد عامر أنه يوجد وعى كبير لدى الشباب المتقدمين من الشباب المصرى وسوف يشهد العديد العمل الفترة المقبلة على أعطائهم الخبرات التى تساعدهم على المعاملة مع المنتخبات المشاركة .

وكان المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي، قد اختار مصر لتنظيم أمم أفريقيا 2019، بعد التفوق على ملف جنوب أفريقيا، وذلك بعد سحب التنظيم من دولة الكاميرون والمقرر لها الفترة بين 21 يونيو المقبل، وحتى يوم 19 من شهر يوليو، لإقامة البطولة، وذلك بعد أن كان مقررا انطلاق البطولة يوم 14 يونيو.